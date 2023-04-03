Часть Дома Советов из Калининграда перевезут в Гусев

. Фото: Александр КАТЕРУША

Дом Советов во время сноса частично будет перевезен из Калининграда в Гусев. Стену здания, украшенную рисунками уличных художников, используют в качестве арт-объекта. Об этом в понедельник, 3 апреля, сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Перенести Дом Советов, не целиком, а частично, есть такой план. С «Креспективой», с резиденцией «Гумбиннен», фиалом «Флакона» в Гусеве мы думали об этом. Стенки с граффити внутри, в Доме Советов являются важными с точки зрения истории граффити. Потому что расписывали стены знаковые ребята в мире уличного искусства. Это прям культовая история. И если будет такая возможность, мы эти стенки хотим вырезать и использовать как арт-объекты в Гусеве. Технологии сейчас позволяют вырезать и просто перевезти в другое место, - сказал Андрей Ермак.

По словам министра, в Гусеве такая стенка будет смотреться органично, поскольку сейчас город становится все более интересным для туристов.

- Там Школа креативных индустрий есть, еще несколько проектов намечено. Поэтому мы подумали – почему бы и нет? Это очень хорошая история! – сказал Андрей Ермак.