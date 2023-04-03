Калининградцам предложили бесплатно проверить тонометры

Жителей Калининградской области приглашают на бесплатную проверку бытовых тонометров. Как сообщает региональный Минздрав, это всероссийская социальная акция «Будь уверен! Будь здоров!», которая проводится с 5 по 7 апреля.

«В дни акции специалисты Калининградского ЦСМ на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проверки контроля выходных параметров приборов измерения артериального давления, используемых населением», - сообщили в Минздраве.

Мероприятие будет проводиться по адресу: ул. Больничная, 4 в конференц-зале на первом этаже.

Время проведения акции:

- 5 и 6 апреля – с 10 до 16 часов;

- 7 апреля – с 10 до 15 часов.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4012) 31-15-40.