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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:14

Калининградцам предложили бесплатно проверить тонометры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жителей Калининградской области приглашают на бесплатную проверку бытовых тонометров. Как сообщает региональный Минздрав, это всероссийская социальная акция «Будь уверен! Будь здоров!», которая проводится с 5 по 7 апреля.

«В дни акции специалисты Калининградского ЦСМ на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проверки контроля выходных параметров приборов измерения артериального давления, используемых населением», - сообщили в Минздраве.

Мероприятие будет проводиться по адресу: ул. Больничная, 4 в конференц-зале на первом этаже.

Время проведения акции:

- 5 и 6 апреля – с 10 до 16 часов;

- 7 апреля – с 10 до 15 часов.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4012) 31-15-40.