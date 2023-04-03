В Багратионовском районе провели субботник на территории кладбища узников концлагеря

. Фото: администрация Багратионовска.

В поселке Нагорное на интернациональном кладбище узников концлагеря Шталаг-1А провели субботник. В нем приняли участи представители общественных организаций, полиции, неравнодушные горожане.

Как сообщает администрация Багратионовска, волонтеры собрали пожухлую листву, вырубили поросль, убрали опавшие ветки и поменяли свечи в лампадках.

«За пару часов плодотворной работы на мемориальном комплексе навели порядок. В завершении всех участников субботника накормили вкусной кашей и напоили горячим чаем», - рассказали в администрации.