Калининградская команда впервые стала вице-чемпионом России по волейболу на снегу

Вице-чемпионом России по снежному волейболу впервые стала калининградская команда. Соревнования среди мужских и женских клубов по волейболу на снегу прошли в Кемеровской области.

Наша сборная, представленная спортсменками клуба «Локомотив-Калининградская область» и региональной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта, впервые в истории сумела завоевать медали в этой дисциплине. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наша команда выиграла серебро.

«Снежный волейбол напоминает пляжную дисциплину, но проводится на снегу и в мороз, при этом на площадке с каждой стороны выступают по три игрока. Партия длится до 15 очков, а матч – до двух побед в сетах одной из команд», - рассказали в минспорта.

В состязаниях участвовали сборные из Москвы, Анапы, Кемерово, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Казани, Брянска, Одинцово и Калининграда.