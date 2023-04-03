Рядом с островом Канта открыли информационный центр для туристов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде новый офис, филиал туристическо-информационного центра, открыли на улице Октябрьской. Найти его просто – напротив синагоги, слева от Медового моста и входа на остров Канта.

С первого дня офисом начали пользоваться гости: туристы заходят, берут карту, буклеты, узнают, какие есть экскурсии и т. д.

Как рассказал в понедельник, 3 апреля, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, в новом офисе можно получить основные услуги, аналогичные тем, что получают в основном офисе, расположенном недалеко от площади Победы.

- Это филиал, отделение нашего туристическо-информационного центра. Посчитали уместным открыть его в точке, куда попадают практически все туристы, приезжающие в Калининградскую область. Спектр услуг: консультации, информация, буклеты, связанные с нашими маршрутами, паспорт туриста, активация карты лояльности и так далее, - сказал министр.

Центр у острова Канта работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в выходные - с 10.00 до 18.00.