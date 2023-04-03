Министр: Подорожание авиабилетов никак не отразится на туристическом сезоне в Калининграде

Из-за роста цен на авиабилеты в Калининград не станут реже летать, и это не отразится на турпотоке в регион. Об этом в понедельник, 3 апреля, сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Подорожание авиабилетов никак не отразится на нас. У нас будет турсезон очень успешным. Наталья Зубаревич, известный экономист, в своем телеграм-канале опубликовала статистику: несмотря на рост цен, спрос на туристические поездки по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, - сказал министр.

Высокие цены на билеты в Калининград он объяснил экономической ситуацией.

- История простая – это экономика. Если авиакомпании выставляют такие цены на авиабилеты, значит, кто-то эти билеты по такой цене покупает. Для них это бизнес. Они снижают цены только в том случае, если есть федеральная субсидия. Сейчас авиакомпании формируют цены, исключительно ориентируясь на рынок, - сказал Андрей Ермак.

Министр назвал лидирующие и самые популярные направления этого мая: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, а также поездки по России.

- Не думаю, что у нас будет падение туристического потока. Тем более мы не считаем успешность или неуспешность сезона в зависимости от количества приехавших туристов. Мы считаем от общей выручки, объема платных услуг, среднего чека, от загрузки отелей. Здесь не думаю, что у нас будет корректировка по сравнению с прошлым годом. Наоборот, наш прогноз - это плюс 10 процентов, - сказал Андрей Ермак и отметил, что последнее время Калининград всегда попадает в туристические топы – к нам летают охотно и активно.