В Калининградской области более 140 многодетных семей получили госпомощь на погашение ипотеки в этом году

В этом году в регионе более 140 многодетных семей получили госпомощь на погашение ипотеки. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в региональном министерстве соцполитики.

По статистике «ДОМ.РФ», 83 процента семей использовали средства на погашение ипотечного кредита, полученного для покупки квартиры, остальные приобретали жилой дом или земельный участок.

Чаще всего за государственной поддержкой в регионе обращались многодетные родители в возрасте 35-50 лет – 57 процентов от всех семей.

Государство выделяет до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечному кредиту. Выплату получают семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок.

По одному кредиту семья может получить средства только единожды. Обналичить выплату нельзя, вся сумма перечисляется со счета «ДОМ.РФ» в банк, выдавший кредит.

Подать заявку можно онлайн через «Госуслуги» или лично в офисе банка.

Финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» поддержку оказывает с 2019 года. За это время 2115 семей Калининградской области воспользовались государственной помощью, общий размер которой превысил 937 миллионов рублей.