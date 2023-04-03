В Калининградской области гостиницы на майские праздники заняты уже на 70 процентов

В Калининградской области 70 процентов номеров в отелях на майские праздники уже забронированы. Поток туристов также может увеличиться в середине апреля, когда люди начнут активнее бронировать места. Об этом в понедельник, 3 апреля, сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Сейчас примерная, предварительная загрузка отелей на майские праздники – 70 процентов. Основную динамику по маю мы будем видеть с 15 апреля. Потому что глубина продаж сейчас совсем маленькая. После 15 апреля динамика начнет меняться, люди определятся, куда полетят на майские, - сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что очень часто туристы, выбирая место для отдыха, ориентируются на погоду.

- Все смотрят по погоде. Будет плохая погода в Калининграде, а хорошая в Нижнем Новгороде или Казани – полетят туда, а не к нам. Но мы – одно из популярных направлений с точки зрения поисковых запросов, - сказал министр.