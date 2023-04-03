Калининградцев приглашают на большой субботник на острове Канта

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде на острове Канта 8 апреля пройдет традиционный субботник. Принять в нем участие смогут все желающие.

Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, субботник начнется в 12 часов.

Если вы хотите поучаствовать и помочь, приходите к большому экрану на острове к полудню.

Всем неравнодушным обещают подарить билет на концерт в апреле.

Есть одно правило – заявку на участие в субботнике нужно оформить на сайте Кафедрального собора в разделе «Новости».

Свой инструмент на субботнике приветствуется.