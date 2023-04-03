Алиханов рассказал о планах передать региону казарму «Кронпринц» и восстановить ее

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о встрече в Москве с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В частности, одной из тем переговоров было историческое наследие региона.

«Договорились о поддержке наших предложений по передаче на региональный уровень казармы «Кронпринц» и ряда других объектов, которые мы планируем восстановить и сделать их местами притяжения для горожан и наших гостей», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Казарма «Кронпринц» в Кёнигсберге была заложена 15 октября 1843 года по проекту Эрнста Людвига фон Астера, строительство завершено в 1849 году. Казарма соединялась подземным ходом с бастионом «Грольман».

До 1933 года в казарме «Кронпринц» дислоцировался 1-й Восточно-Прусский пехотный полк, в 1933-1945 годах в казарме размещалась Кёнигсбергская полиция и войска Кёнигсбергского гарнизона, в 1950-1960 годах - 27-й отдельный танкоремонтный полк центрального подчинения и учебно-автомобильный батальон танковой дивизии. В 1989 году в здании казармы разместились аудитории Калининградской высшей школы управления.

Здание ныне является объектом культурного наследия федерального значения.