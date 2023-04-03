Министр рассказал о планах делать сувениры из обломков Дома Советов

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В Калининграде еще готовятся к сносу Дома Советов, но уже появились идеи насчет того, как можно использовать строительные отходы от него. О планах делать из бетона сувениры в понедельник, 3 апреля, рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Когда будут появляться отходы бетона [при разборе Дома Советов], мы их будем сохранять. Есть ребята в резиденции «Гумбиннен» в Гусеве, которые делают сережки, браслеты, разные украшения из бетона. Мы их попросили, чтобы они взяли этот бетон и из него сделали большое количество сувениров, - рассказал Андрей Ермак.

Также ранее была идея кусочки стен Дома Советов пустить на сувениры по аналогии с тем, как это делали и делают с Берлинской стеной.