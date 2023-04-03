Андрей Ермак: Перспектив запуска прямого авиасообщения Калининграда с Китаем нет

Власти Калининградской области не видят перспектив запуска прямых самолетов из Китая в Калининградскую область. Об этом в понедельник, 3 апреля, сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Ранее такие идеи озвучивались.

- Когда посчитали экономику, поняли, что, скорее всего, в этом сезоне перспективы особой нет в этом направлении. На массмаркет рассчитывать не приходится. Мы рассматриваем некоторые варианты нишевого туризма: отдых на Куршской косе, янтарные маршруты, истории с рыбалкой, охотой. Вот такие направления, которые ни в Китае, ни в других регионах России невозможно повторить, - сказал министр и отметил, что речь идет о небольших группах по 10-15 обеспеченных туристов из Китая.

Также министр отметил привлекательность казино, расположенного на побережье. По задумке властей туристы могут туда ездить отдыхать.

- Китайцы – одна из самых азартных наций. Они с удовольствием будут это [возможность поиграть в казино] использовать как дополнительный бонус, - сказал Андрей Ермак.

Министр сказал, что массовому китайскому туристу в Калининграде просто нечего показывать.

- У нас особо и «красного туризма» как такового-то нету, того, что любят больше всего китайские туристы у нас. Ну, я имею в виду все, что связано с коммунистической партией, Советский Союз и так далее. У нас как таковых объектов, связанных с «красным туризмом», кроме Дома Советов, наверное, и нету, - сказал Андрей Ермак.