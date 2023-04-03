В Калининградской области военные летчики учатся метать бомбы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области летчики Балтфлота приступили к тактическим учениям, участвуют экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-24 и Ан-26.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрываются тактические эпизоды по отработке задач: огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки.

«В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым целям на одном из полигонов на востоке Калининградской области», - отметили в пресс-службе флота.

Во время вылетов экипажи произведут пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения самолетов, сбросят бомбы весом от 100 до 500 кг.

Всего в учении задействовано более 15 самолетов, свыше 300 военнослужащих.