Мэрия Калининграда предоставила временное жилье 33 семьям погорельцев с Артиллерийской

В Калининграде временное жилье получили 33 семьи, которые пострадали во время пожара в жилом доме на ул. Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего же по состоянию на 3 апреля в мэрию обратилось 37 семей погорельцев из дома на ул. Артиллерийской по вопросу предоставления жилых помещений маневренного фонда.

«Одна семья еще не сообщила свое решение по поводу предложенной квартиры. С тремя семьями, отказавшимися от предложенных вариантов, сотрудники управления учета и найма жилья продолжат работу», - сообщили в администрации.

Между тем продолжается ремонт самого здания, почти готова временная кровля. Обследовано 105 комнат из 114 имеющихся в доме.