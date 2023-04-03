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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 17:27

Два друга отправили из Ярославля в Калининград сушильную машину, набитую наркотиками

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УФСБ России по Калининградской области

В Калининграде осудили двух местных жителей. Еще в 2021 году они из Ярославля транспортной компанией отправили груз –сушильную машину, в корпусе которой находилось наркотическое средство N-метилэфедрон весом 484 грамма.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Калининградской области, в последующем мужчины – Сергей Фихтер и Иван Амброзас – планировали сбыть полученные наркотики на территории региона.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками органов безопасности.

Решением суда мужчины признаны виновными и приговорены к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.