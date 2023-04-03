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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 20:24

Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Светлогорске

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали 63-летнего мужчину, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.

Напомним, инцидент произошел 3 апреля около 16:40 в здании по ул. Калининградский проспект в Светлогорске. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления. Пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Операция по задержанию прошла при поддержке УФСБ России по Калининградской области и при силовой поддержке СОБР Росгвардии.