Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Светлогорске

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали 63-летнего мужчину, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.

Напомним, инцидент произошел 3 апреля около 16:40 в здании по ул. Калининградский проспект в Светлогорске. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления. Пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Операция по задержанию прошла при поддержке УФСБ России по Калининградской области и при силовой поддержке СОБР Росгвардии.