Больше полусотни пожарных были заняты тушением травы в Калининградской области

В Калининградской области продолжается сезон палов травы – поля горят в разных муниципалитетах.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС 12 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории региона.

Всего в тушении сухой травы были заняты 52 человека.

Ранее во время оперативного совещания в правительстве области губернатор Антон Алиханов просил чиновников в муниципалитетах внимательнее относиться к палам и обратить особое внимание на поля, которые постоянно горят.

- Там, где у нас постоянно горит, нужно разобраться с этими собственниками или пользователями земельных массивов – нужно принудить их к тому, чтобы обрабатывать земельные участки или как-то возвращать их в оборот, - говорил губернатор.