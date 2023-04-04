Министр: Водить экскурсии по Дому Советов – небезопасная история

. Фото: Александр КАТЕРУША

Дом Советов, который приговорен к сносу, вряд ли станет объектом показа для туристов. Экскурсии там проводить небезопасно. Об этом сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Это объект незаконченного строительства. Водить туда какие-то экскурсии – это небезопасная история. Не знаю даже, кто на себя может взять такой функционал, такие риски. Это все-таки объект повышенной опасности, - сказал министр.

Ранее он сообщил, что часть Дома Советов перевезут в Гусев.

Интересны части здания, на которых есть рисунки современных уличных художников.

- Стенки с граффити внутри, в Доме Советов, являются важными с точки зрения истории граффити. Потому что расписывали стены знаковые ребята в мире уличного искусства. Если будет такая возможность, мы эти стенки хотим вырезать и использовать как арт-объекты в Гусеве. Технологии сейчас позволяют вырезать и просто перевезти в другое место, - сказал Андрей Ермак.