На границе с Литвой образовалась очередь из 70 грузовых автомобилей

В Калининградской области сохраняется очередь на границе с Литвой. Выезда в направлении Литовской Республики ожидает 70 грузовиков, на нейтральной полосе находится еще 24 машины, уже оформленные калининградскими таможенниками.

При этом, как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в направлении въезда в регион движение свободно и очередь отсутствует.

Отмечается, что за минувшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках границы, в сопредельные республики проследовало 145 грузовых и 333 легковых автомобиля, в Калининградскую область прибыло 85 единиц грузового и 522 - легкового транспорта.