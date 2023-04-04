В Калининграде больше собачников, чем кошатников – исследование

. Фото: Оксана ЗУЙКО

Подавляющее большинство калининградцев (64%) заводит собак, а каждый третий (31%) - кошек. Таковы результаты исследования, которое провела «Группа Ренессанс Страхование» и сервис «Гульдог».

При этом большой процент хозяев (31%) не волнует наличие родословной у животного или соответствие породе. А каждый четвертый (23%) признался, что подобрал своего питомца на улице. Каждый восьмой (12%) взял животное из приюта.

Самыми большими страхами калининградцев за питомцев оказались болезнь животного, возможный несчастный случай или побег любимца из дома.

В топ-5 опасений также вошли кража питомца (27%) и вынужденное расставание (19%) - например, из-за аллергии у домочадцев.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2023 года.