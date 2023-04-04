На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 4 апреля

В Калининграде во вторник, 4 апреля, запланированы отключения электричества на нескольких улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13:00 по адресам:

ул. Марш. Баграмяна 34

пр-кт Московский 12-12а, 24

ул. Ген. Буткова 10-16

ул. К. Маркса 18

ул. Косм. Леонова 34-46, 49-53а

ул. К. Маркса 6-10

ул. Фестивальная аллея 8

пр-кт Советский 6а,12-18

ул. Уральская 2-16б

До 18:00 по адресам:

наб. Петра Великого 1,5

ул. Марш. Баграмяна 18-32

ул. Мариупольская 14 а

ул. Судостроительная 1-23,14-34,27-29

ул. Тихорецкий тупик 1-3,2-8

ул. 8 Марта 2-16

ул. Товарная 1-15,2-12

пер. Трамвайный 1-11,13(д/с №26),2-16,52(д/с №46),31-41,24-50

ул. Киевская 6-22а, 25

ул. Броненосная 1-7,4-24,36-48

пер. Броненосный 1-15,2-14,20

пр-кт Советский 161-181

ул. Полецкого 7-33,8-26

пр-кт Советский 181

ул. Ломоносова 54-56,55-59,60-72а,89,97

ул. Ташкентская 1-25,2-18

ул. Броненосная 13-15,40

ул. Полецкого 26,29

СТ «Консервщик»

СТ «Дружба»

ул. Лейт. Яналова 11-17г,34-50,68

ул. Комсомольская 47-49а,53-65,46-70

ул. Щорса 1-3,10,11-15

ул. Туркменская 4а-6

ул. С. Разина 34-36,35-47

ул. Каменная 12-26,11-19

ул. К. Маркса 49,57-71,98-100

ул. Коммунальная 19-27

ул. Каштановая аллея 56-62

Светофор ул. Судостроительная – ул. Батальная

Светофор ул. Марш. Баграмяна 20

Светофор ул. К. Марка 65

Светофор ул. К. Марка - ул. Коммунальная

До 11:00 по адресам:

ул. Береговая 25,31,33

До 13:00 по адресам:

СНТ «Янтарь»

С 12:00 до 13:00 по адресам:

СО «50 лет Октября»

СНТ «Кедр»

С 13:30 до 18:00 по адресам:

ул. Проф. Севастьянова 16-24

ул. Сергеева 2

ул. Пролетарская 29-53

ул. Ген. Соммера 46-68

ул. Университетская 4-10

С 15:00 до 17:00 по адресам:

ул. Габайдулина 49, 56, 58

пр-кт Советский 285

СНТ «40-лет Победы»

СНТ «Космос-2»

СНТ «Возрождение-Полет»

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 15:00 по адресам:

ул. Хрисанфова 1-13,2-18

ул. Гавриленко 14-18

ул. Габайдулина 17-23