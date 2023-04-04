На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 4 апреля

В Калининграде во вторник, 4 апреля, запланированы отключения электричества на нескольких улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13:00 по адресам:
ул. Марш. Баграмяна 34
пр-кт Московский 12-12а, 24
ул. Ген. Буткова 10-16
ул. К. Маркса 18
ул. Косм. Леонова 34-46, 49-53а
ул. К. Маркса 6-10
ул. Фестивальная аллея 8
пр-кт Советский 6а,12-18
ул. Уральская 2-16б
До 18:00 по адресам:
наб. Петра Великого 1,5
ул. Марш. Баграмяна 18-32
ул. Мариупольская 14 а
ул. Судостроительная 1-23,14-34,27-29
ул. Тихорецкий тупик 1-3,2-8
ул. 8 Марта 2-16
ул. Товарная 1-15,2-12
пер. Трамвайный 1-11,13(д/с №26),2-16,52(д/с №46),31-41,24-50
ул. Киевская 6-22а, 25
ул. Броненосная 1-7,4-24,36-48
пер. Броненосный 1-15,2-14,20
пр-кт Советский 161-181
ул. Полецкого 7-33,8-26
пр-кт Советский 181
ул. Ломоносова 54-56,55-59,60-72а,89,97
ул. Ташкентская 1-25,2-18
ул. Броненосная 13-15,40
ул. Полецкого 26,29
СТ «Консервщик»
СТ «Дружба»
ул. Лейт. Яналова 11-17г,34-50,68
ул. Комсомольская 47-49а,53-65,46-70
ул. Щорса 1-3,10,11-15
ул. Туркменская 4а-6
ул. С. Разина 34-36,35-47
ул. Каменная 12-26,11-19
ул. К. Маркса 49,57-71,98-100
ул. Коммунальная 19-27
ул. Каштановая аллея 56-62
Светофор ул. Судостроительная – ул. Батальная
Светофор ул. Марш. Баграмяна 20
Светофор ул. К. Марка 65
Светофор ул. К. Марка - ул. Коммунальная
До 11:00 по адресам:
ул. Береговая 25,31,33
До 13:00 по адресам:
СНТ «Янтарь»
С 12:00 до 13:00 по адресам:
СО «50 лет Октября»
СНТ «Кедр»
С 13:30 до 18:00 по адресам:
ул. Проф. Севастьянова 16-24
ул. Сергеева 2
ул. Пролетарская 29-53
ул. Ген. Соммера 46-68
ул. Университетская 4-10
С 15:00 до 17:00 по адресам:
ул. Габайдулина 49, 56, 58
пр-кт Советский 285
СНТ «40-лет Победы»
СНТ «Космос-2»
СНТ «Возрождение-Полет»
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 15:00 по адресам:
ул. Хрисанфова 1-13,2-18
ул. Гавриленко 14-18
ул. Габайдулина 17-23