Телефон обнаружен, а человека нет: В Калининградской области ищут 33-летнего мужчину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Озерском районе велись поиски пропавшего 33-летнего мужчины. Его местонахождение не определено с 27 марта. По последней информации, мобильный телефон пропавшего был найден на полевой дороге в 400 метрах от места проживания мужчины.

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад», которые получили заявку на поиски еще 2 апреля.

В понедельник, 3 апреля, группа волонтеров в районе поселка Гаврилово осмотрела лес, поля, болота, проехали территорию на квадроцикле.

Также произведен осмотр местности с помощью квадрокоптеров.

В мероприятиях принимали участие 15 человек, пропавший, увы, не найден. Поиски продолжаются.