Калининградцев приглашают на бесплатную юридическую консультацию

Получить бесплатную юридическую консультацию предлагают всем желающим в Калининграде. Юрист примет в Калининградской областной научной библиотеке, где в апреле возобновляется бесплатная юридическая консультация.

Даты приема:

5 апреля прием ведет адвокат Наталья Цацура. Общий юридический стаж – более 11 лет.

12 апреля прием ведет Андрей Балякин. Общий юридический стаж – более 9 лет.

Отмечается, что для получения юридической помощи необходима запись в библиотеку. Для читателей библиотеки консультация бесплатна.

Время проведения: 11.00-14.00.

Прием ведется по предварительной записи по тел. 93-56-72.