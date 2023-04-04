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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 9:45

Калининградка обокрала квартиру, научившись вскрывать двери по видео в интернете

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на ул. Лилии Иванихиной обокрали квартиру – неизвестный взломал входную дверь и похитил 20 тыс. рублей, а также мелкую бытовую технику.

Полицейским удалось задержать ранее судимую 39-летнюю местную жительницу, проживающую на той же улице.

По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленница изучила в интернете видео, как вскрывать дверные замки с помощью шуруповерта, и успешно применила полученные знания на практике.

Деньги дама успела потратить, а технику полицейским удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище.