Калининградка обокрала квартиру, научившись вскрывать двери по видео в интернете

В Калининграде на ул. Лилии Иванихиной обокрали квартиру – неизвестный взломал входную дверь и похитил 20 тыс. рублей, а также мелкую бытовую технику.

Полицейским удалось задержать ранее судимую 39-летнюю местную жительницу, проживающую на той же улице.

По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленница изучила в интернете видео, как вскрывать дверные замки с помощью шуруповерта, и успешно применила полученные знания на практике.

Деньги дама успела потратить, а технику полицейским удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище.