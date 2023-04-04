Незаконно построенный туалет в Рыбной деревне снесут

. Фото: Александр КАТЕРУША

Туалет в Рыбной деревне, строительство которого не было санкционировано, снесут. Об этом сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Туалет сносят, больше его тут не будет. Будет снова красивая стена, – сказал министр.

Ранее несанкционированным туалетом, который с виду напоминает ларек, возмутился губернатор Антон Алиханов.

Он, в частности, во время оперативного совещания в правительстве области 14 марта сказал, что они вместе с Еленой Дятловой «животы надорвали, когда это увидели в первый раз».

По словам главы региона, с владельцем парковки в Рыбной деревне согласовывали строительство информационного центра для туристов и туалета в нем. Но туалет-ларек появился в виде самостоятельной постройки, примыкающей к стене здания.