Музей Мирового океана устроит вечернее световое шоу в честь своего дня рождения

. Фото: Музей мирового океана

Музей Мирового океана готовится отметить 33-летие со дня основания. Мероприятия по этому поводу пройдут в среду, 12 апреля.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в честь дня рождения музея и Дня космонавтики на Набережной исторического флота состоится вечернее световое шоу. Световое шоу можно будет посмотреть на борту судна «Космонавт Виктор Пацаев», начало около 20.00.

Уже с 13 апреля на судне «Космонавт Виктор Пацаев» начнет работу выставка «Космос. Первые».

Напомним, единственный в стране комплексный морской музей, организованный в 1990 году, начинался с возрождения легенды отечественной океанологии – судна «Витязь». Сейчас в музейный комплекс входят 19 объектов. Ежегодно в музее открываются более 100 выставок, проводится более 150 мероприятий.