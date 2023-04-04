В аэропорту «Храброво» у пассажиров конфисковали 260 кг угря

. Фото: Таможня Калининградской области

В течение месяца таможенники обнаружили в аэропорту «Храброво», в личном багаже граждан, 260 килограммов свежемороженого угря. Рыбу они пытались выдать за товар для личного пользования.

Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, всего сотрудники таможенного поста в аэропорту только за последний месяц вынесли 102 решения о так называемом неотнесении товаров к товарам для личного пользования.

Кроме угря конфисковали: 69 кг косметики, 4 партии новой одежды (из Турции и Италии, общим весом свыше 200 кг), 2 партии меховых изделий (всего 26 единиц) и др.

Таможня напоминает, что по закону вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах определенных норм, установленных решением Совета Евразийской экономической комиссии.