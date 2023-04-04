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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:48

В Калининграде «Автотор» начал производство автомобилей китайской марки BAIС

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Производство автомобилей китайской марки BAIС стартовало в Калининграде на предприятии «Автотор». Как сообщает РИА «Новости», церемония запуска производства состоялась во вторник, 4 апреля.

«Стратегическое партнерство завода и BAIC International предусматривает деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки BAIC в РФ», - говорится в сообщении.

На одной конвейерной линии будут выпускаться одновременно две модели бренда - компактный 5-местный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 Plus.