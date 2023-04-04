В Калининграде стартовал фестиваль студенческого творчества «СтудАРТ»

. Фото: Правительство Калининградской области

Открытие 14-го регионального фестиваля творчества студенческой молодежи «СтудАРТ» состоялось в БФУ им. И. Канта. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на участие в конкурсе было подано около 400 заявок от студентов высших и профессиональных образовательных организаций Калининградской области. Предстоят соревнования по девяти направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт.

Как рассказали организаторы, это фестиваль и для тех, кто впервые выступает на сцене, и для тех, кто уже несколько лет занимается творчеством.

Театральный форум продлится до 9 апреля и завершится гала-концертом и награждением победителей.

Фестиваль проводится в три этапа:

I этап – конкурсные отборы в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях;

II этап – региональный фестиваль студенческого творчества в период с 3 по 9 апреля 2023 года;

III этап – XXXI Всероссийский фестиваль «Российская Студенческая Весна», который состоится для студентов образовательных организаций высшего образования с 26 мая по 1 июня 2023 года в Перми и для студентов профессиональных образовательных организаций – с 11 по 17 июня 2023 года в Ханты-Мансийске.