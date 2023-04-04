В Калининграде благотворители собрали 1,5 млн рублей на строительство детского хосписа

. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

В Калининграде проходит акция «Месяц заботы», организованная в поддержку строительства детского хосписа «Дом Фрупполо». Как сообщили в благотворительном центре «Верю в чудо», только за первые две недели было собрано почти 1,5 млн рублей.

К акции присоединись известные личности Калининграда и России: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, актеры театра и кино Андрей Чернышов, Мария Добржинская, Алевтина Тукан, Андрей Кайков, музыканты Илья Хвостов, Петр Дранга, волейболистки «Локомотива». К участию подключились и крупные компании.

Собранные средства пойдут на оснащение будущего детского хосписа, в котором дети, нуждающиеся в помощи, будут получать ее с теплотой и заботой круглосуточно.

«На оснащение хосписа потребуется более 300 миллионов рублей (привлечь которые нужно за 3 года), поэтому в рамках «Месяца заботы» мы надеемся собрать 3 миллиона рублей – на специализированные кровати для будущих пациентов хосписа», - рассказали в центре.

Нынешняя акция продлится до 17 апреля.