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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:04

На улице Шиллера на доме установили двери в стиле 1920-х годов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на улице Шиллера на отремонтированном доме установили новые двери. На их месте стояли неприметные щиты, поскольку оригинальные дверные полотна не сохранились. Так что было принято решение создать двери, основываясь на исторических фотографий.

Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области, дверные полотна выполнены в стиле архитектурного направления «Новое строительство» с элементами функционализма, характерного для 20-х годов ХХ века.

Дверные ручки сделали из латуни на литейном заводе по индивидуальному заказу фонда.