В Славском районе мужчина поджег баню бывшей супруги

Инцидент случился в Славском районе. Там на частной территории загорелась баня. Огонь сумели потушить, но в результате пожара пострадала кровля строения, принадлежащего 47-летней местной жительнице.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, возгорание произошло в результате поджога.

48-летний житель Советска решил отомстить бывшей супруге и решился на преступление.

«Поджигатель наполнил на заправке 5-литровую пластиковую бутылку бензином, приехал в поселок на такси, облил бензином строение и поджег его, после чего скрылся», - рассказали в полиции.

В квартире подозреваемого обнаружили одежду, использовавшуюся при совершении поджога.

Возбуждено уголовное дело.