«Синергия» бесплатно обучает программированию около 500 школьников из Калининграда

Около 500 калининградских школьников бесплатно изучают основы программирования на базе Университета «Синергия». Это стало возможным благодаря проекту Минцифры РФ «Код будущего».

Занятия проходят в онлайн- и офлайн-формате. Очно ребята в Калининграде обучаются по адресу: ул. Каштановая, 147.

Курс поможет старшеклассникам подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, определиться с выбором будущей профессии и обрести полезные навыки.

Составлять программу обучения помогали представители крупных фирм. В будущем они станут потенциальными работодателями для молодых специалистов. Школьники изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, создают сайты, разрабатывают мобильные и десктопные приложения.

Ребята смогут в будущем продолжить обучение по специальности в вузе. «В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — сказал ректор «Синергии» Артем Васильев.