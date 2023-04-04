Штангист из Калининграда завоевал бронзу первенства России по пауэрлифтингу

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Фото: министерство спорта Калининградской области
Соревнования по классическому троеборью пауэрлифтинга среди юниоров 19-23 лет провели в Туле, где собралось более 300 спортсменов из 50 регионов РФ.
Отличился на соревнованиях и калининградский штангист Данила Сваровский, который взял бронзу в весовой категории свыше 120 кг.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, присев со штангой в 240 кг, наш земляк пожал от груди штангу весом 200 кг и в лучшей попытке упражнения «становая тяга» поднял штангу в 260 кг.
Это позволило суммировать 700 кг, обеспечивших третье место из 11.