Назван средний размер зарплаты в Калининградской области

Министр финансов Виктор Порембский. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области средний размер заработной платы в 2022 году составил без малого 40 тысяч рублей. Об этом во вторник, 4 апреля, сказал на оперативном совещании в региональном правительстве министр финансов Виктор Порембский.

- В целом по областной бюджетной сфере средняя заработная плата предварительно сложилась на уровне 39 950 рублей. С 1 сентября проведена дополнительная индексация на 6% заработной платы работников, не входящих в указы президента, и увеличено финансирование для достижения целевых показателей по указам. В совокупности бюджетные ассигнования на эти цели были увеличены почти на полмиллиарда, – сказал Виктор Порембский.

Министр добавил, что целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников составили 41,4 тыс. рублей.

Кто именно получает такую зарплату в регионе, осталось неизвестным.