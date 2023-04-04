Два школьника из Озерского района госпитализированы с тяжелым алкогольным отравлением

Два 14-летних школьника из Озерского района были госпитализированы с тяжелым алкогольным отравлением. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Подростков отвезли в больницу Озерска вечером в понедельник, 3 апреля, после чего экстренно повезли в Калининград.

«Подросткам диагностировали острую интоксикацию, вызванную употреблением алкоголя. Один пациент впал в кому, парням потребовалась реанимация», - говорится в сообщении.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем и выясняет, где школьники взяли алкоголь. Родителям грозят штрафы.