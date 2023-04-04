В Калининграде с начала года на уличных торговцев составили 197 протоколов

Власти Калининграда отчитались о борьбе с незаконной торговлей на улицах города. С начала года специалистами комитета муниципального контроля составлено 197 протоколов об административных правонарушениях. В отношении граждан — 195, индивидуальных предпринимателей — 2 протокола.

«Документы направлены в адрес мировых судей для принятия мер административного воздействия», - пояснили в пресс-службе мэрии, отметив, что нелегальная уличная торговля влечет за собой нарушение 11 законодательных документов.

Всего за 2022 год был составлен 771 протокол об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю. Общая сумма штрафов составила более 3 млн рублей.