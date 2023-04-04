Названы даты проведения последнего звонка и выпускного вечера в школах Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Последний звонок в школах Калининградской области прозвучит 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

При этом выпускной вечер для девятиклассников состоится 30 июня, а для 11-класников – уже 23 июня. К этому времени ребята сдадут все государственные экзамены.

ЕГЭ для более четырех с половиной тысяч 11-классников начнутся 26 мая (по географии, литературе и химии). Для получения аттестата им необходимо успешно сдать два обязательных учебных предмета – русский язык и математику.

С 24 мая государственную итоговую аттестацию должны пройти свыше 12 тысяч 9-классников.

ОГЭ включает четыре предмета: два по выбору (история, физика или биология) и два обязательных (математика и русский язык).