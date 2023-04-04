В Калининграде разыскивается пара, укравшая деньги с банковской карты

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицией разыскиваются Евгений Широков и Татьяна Иванкова – пара подозревается в хищении денег с карты.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, банковская карта была потеряна хозяином в районе улицы Павлика Морозова. Материальный ущерб составил 11 тыс. рублей.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 8-999-255-32-34.