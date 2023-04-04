В Калининграде проход на остров Канта через Медовый мост закроют на несколько дней для съемок кино

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде съемочная группа фильма «ГДР» облюбовала район острова Канта. Медовый мост, который ведет на остров, намерены перекрыть.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, затруднения по передвижению по мосту возникнут уже завтра, 5 апреля. На Медовом начнут строить декорации с использованием крупногабаритной техники.

Киношники предупреждают калининградцев и гостей города о том, что 10 апреля с 16 часов до 8 утра и 11 апреля с 16 часов до 8 утра на острове Канта пройдут съемки, мост перекроют совсем.

12 апреля съемки на мосту завершат.