В Калининграде к началу сезона решили отремонтировать фонтаны

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде перед летом решили отремонтировать фонтаны. Сейчас ремонт идет сразу на нескольких объектах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь речь идет о территории верхнего озера, где ремонтируют фонтаны «Детский» и «Ручей Голубой».

Кроме того, ремонт ведут на площади Победы у стелы, у ТЦ «Кловер» и монумента «Мать-Россия».

Скоро специалисты займутся облицовкой фонтана в сквере на проспекте Мира у скульптуры «Борющиеся зубры».

Также в планах установить плавающий фонтан на Нижнем пруду.

Напомним, сезон фонтанов в Калининграде начинается 1 мая.