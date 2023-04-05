На создание музея в водонапорной башне на ул. Яналова выделили грантовые деньги

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В Калининграде в старой водонапорной башне на ул. Яналова откроют музей. Средства на это создатели «Альтес хаус» получили из фонда Владимира Потанина. Как говорится на страничке музея в «ВКонтакте», это результат победы в конкурсе «Индустриальный эксперимент» Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Музеи без границ».

Сообщается, что команда проекта во главе с директором музея «Альтеc хаус», бизнесменом Александром Быченко, участвовали в номинации «Индустриальный старт» с проектом создания концепции музеефикации бывшей водонапорной башни на ул. Яналова. Также часть средств будет потрачено на ремонт крыши и гидроизоляцию подвала.

Конкурс был направлен на поддержку работы музейных организаций с новыми актуальными видами наследия. В фокусе конкурсных проектов — ревитализация индустриальных объектов через их сохранение, актуализацию и предъявление.

Проект реконструкции будет создавать архитектурное бюро «Nord Domas».