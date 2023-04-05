В Калининграде вандалы разломали общественный туалет в первый же день после его открытия

Помяли даже ведро для мусора. Фото: мэрия Калининграда

В первый же день после открытия сияющего общественного туалета на ул. Рокоссовского в Калининграде его разломали. Как рассказали в пресс-службе мэрии, туалет пришлось ремонтировать.

Оказалась сломана дверь, некоторые элементы внутри, ведро для мусора и пр.

«Каким именно образом вандалы повредили дверь, мы постараемся понять после просмотра записей с камер «Безопасного города», но есть предположение, что под дверь положили доску (чтобы не захлопнулась), а потом кто-то силой попытался ее закрыть», - сообщили в мэрии.

Калининградцев в очередной раз призвали относиться бережно к городскому имуществу.