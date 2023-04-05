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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:29

В Калининграде вандалы разломали общественный туалет в первый же день после его открытия

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Помяли даже ведро для мусора.

Помяли даже ведро для мусора.

Фото: мэрия Калининграда

В первый же день после открытия сияющего общественного туалета на ул. Рокоссовского в Калининграде его разломали. Как рассказали в пресс-службе мэрии, туалет пришлось ремонтировать.

Оказалась сломана дверь, некоторые элементы внутри, ведро для мусора и пр.

«Каким именно образом вандалы повредили дверь, мы постараемся понять после просмотра записей с камер «Безопасного города», но есть предположение, что под дверь положили доску (чтобы не захлопнулась), а потом кто-то силой попытался ее закрыть», - сообщили в мэрии.

Калининградцев в очередной раз призвали относиться бережно к городскому имуществу.