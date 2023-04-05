На стройке культурно-образовательного комплекса на Октябрьском острове работают более тысячи человек

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на Октябрьском острове на возведении культурно-образовательного комплекса работают более тысячи человек. Задействовано семь башенных кранов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что строительство идет высокими темпами: завершены работы по возведению несущего монолита, ведется работа по кладке перегородок, завершено устройство лестничных пролетов.

Накануне стройку посетила директор Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств Юлия Алейникова. Она осмотрела возведенный монолитный каркас здания, а также модель фасада.

Пятиэтажное здание для будущих студентов БВШМТИ и учащихся Школы креативных индустрий возводится на острове Октябрьский рядом с филиалами Большого театра и Третьяковской галереи. Его архитектурная концепция предполагает ступенчатую форму.

Одной из главных особенностей внутреннего пространства станет атриум, фойе и выставочный зал, объединенные в одно общее помещение площадью более 200 квадратных метров. В здании разместятся современный трансформирующийся театр black box, просторная коворкинг-зона, медиатека и оборудованные места для отдыха.

Образовательный процесс будет обеспечен целым спектром специализированных технологичных студий и лабораторий: актерско-режиссерскими мастерскими, цехами и мастерскими для постановки спектаклей, съемочным павильоном, аппаратной звукозаписи, лабораторией света, видео и VR, залом сценического движения и танца, аудиториями для сценической речи и вокала, классами компьютерной графики.