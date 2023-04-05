Жителей Гусева и окрестных поселков зовут на съемки фильма

В Калининградской области продолжаются съемки шпионского детектива под названием «ГДР», который расскажет зрителям о Германии 1989 года.

Очередной съемочный день пройдет в Гусеве 9 апреля. Поэтому организаторы приглашают жителей Гусева и окрестных поселков поучаствовать в съемках. Об этом сообщается в группе «Съемки в кино Калининград».

Нужны актеры массовки на роли горожан (женщины 20-55 лет натуральной красоты). Актрис призывают одеться в стиле конца 80-х. Также нужны мужчины 20-60 лет немецкой внешности, также в ретроодежде.

Съемочный день актерам обещают оплатить.

«Будет крутая сцена с проездами авто с главными героями! Удастся понаблюдать за тем, как снимают сцены с проездами машин», - рассказали организаторы.

В Калининграде для съемок на несколько дней перекроют Медовый мост и проход на остров Канта.