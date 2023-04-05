Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:38

В Калининграде задержали вора-домушника, он вынес из квартиры 600 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В один из домов на аллее Знаний в Калининграде залез вор, подобрав ключи от дверей. Он похитил 15 золотых украшений, 115 тысяч рублей, 300 злотых и 400 евро наличными, а также банковские карты. Ущерб составил более чем 600 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, домушника удалось задержать после снятия отпечатков пальцев и изучения деталей.

Злоумышленником отказался 34-летний горожанин. По месту его жительства стражи порядка обнаружили и изъяли банковские карты, принадлежащие потерпевшей женщине.

Возбуждено уголовное дело.