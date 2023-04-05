На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 5 апреля

В Калининграде в связи с ремонтом оборудования электроснабжение 5 апреля будет отключено до 13:00 по адресам:

ул. Бахчисарайская 20-22

ул. Горького 199а, 199

ул. Зеленая 21, 23,23а,45 (СОШ №38 2-ой корпус), 70

ул. Бахчисарайская 22 (детская поликлиника № 6)

ул. Маршала Баграмяна 34 (школа-лицей № 35)

Московский пр-кт 12,12а (ВНС),14

ул. Ген. Буткова 10-14, 16

До 18:00 по адресам:

ул. Ялтинская 2а,5,7,11,20,20а-б,53

пр-т Московский 164,164а-б,166,170,171,172,

пер. Ялтинский 2,4

ул. Дзержинского 85, 87, 89,116-124,134

ул. А. Невского 44,44а,45,46,49,49а,48,51,50-52а

ул. Братская 8,10

ул. Уфимская 5,7,7а,9,10,11,12,14,16

ул. Ст. Дадаева 2,2а,3,4,5,5а,6,8,9,10,11,12,13,14,15-17,16,18,20,21,22,23-25,24-26,27,30,31,32,33,34, 35,36, 37,38,38а, 39,40,41,42,43,44,44а,44б,44в, 44г,44д, 44е,44ж,44з,46а, 47,48,49,50,51, 52,54,56

ул. Невского-ул. Ст. Дадаева (СФО)

ул. Береговая 31,33,38

ул. А. Невского 44,44а,45,46,49,49а,48,51,50-52а

ул. Орудийная 23,49-51,74,82,19,19а,25,31, 33,35, 37,37а, 37б,39,39а,39б,47,47б,68,70,70а,70б,72,76, 80, 80а,82,84,86,88,90,88а,92а

ул. Сурикова 12,14,16

ул. Клубная 11а

пер. Сурикова 1,1а,1б,1в,2,2а,2б,3,4,5,6,7, 7а (пансионат для пожилых),7б,8,9,9а, 12б,13,13а, 15,15а,16,17,17б,18,20,20а

ул. Шахматная 1б

ул. Васнецова 1,2,3,5,6,7,8-10,9,10а,11,12

пер. Старокаменный 1,2а,2,3,3а,4,5,7,8,9,9а,10а,11,12,14,

ул. Шахматная 1,1а,3,4,5,6,7.9.10а,11,12,12а,13,14, 15,17,18,19,21

ул. Новая 3,5а

ул. Старокаменная 8,10

ул. Майора Козенкова 9А

ул. Судостроительная 30А

До 11:00 по адресам:

ул. Береговая 25,31,33

До 13:00 по адресам:

СНТ «Янтарь»

С 12:00 до 13:00 по адресам:

СО «50 лет Октября»

СНТ «Кедр»

С 13:30 до 18:00 по адресам:

ул. Проф. Севастьянова 16-24

ул. Сергеева 2

ул. Пролетарская 29-53

ул. Ген. Соммера 46-68

ул. Университетская 4-10

До 18:00 по адресам:

ул. Жуковского 1а

ул. Менделеева 45,45а,52

ул. Радистов 33

С 13:30 до 18:00 по адресам:

ул. Полоцкая 2-6

ул. Серпуховская 3-9

пр-кт Ленинский 34а,34-38а, 34а-38,40-42,42а, 42в,52,54. 84-86,89

ул. Портовая 1,3

ул. Генделя 5

ул. Брамса 9,11-17,19-23

ул. Носова 2а,2-8, 10-16

ул. Грекова 2а-6, 6а-8а

ул. Кронштадтская 2-8, 10-12

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 17:00 часов по адресам:

ул. Горького 176а,б,в,231,233

ул. Прицельная 1

ул. Георгиновая 2а

ул. Северная 1,9,14(клиника)

ул. Владимирская 34,40,40а-в

ул. Сусанина 93,82г,88,29,23,84,25,27,21,17, 15,13, 7,3,5,1,12,19,80,84а,82,78,74,72,70,16,16 а-б,18,

18 а-б,2,4,68,66,64,58,56,54,63,73, 75,77,79, 81,85,

87,28,30,32,34,36,42,42в,44,46а,50,46,48,52,59,57,

55,53,51,49,47а,47,45,45а,41,39,37,35,31,103

До 15:00 часов по адресам:

ул. Фортовая дорога 7

ул. Тобольская 15-25,27-33

ул. Восточная 13