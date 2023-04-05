В Пионерском рабочий-мебельщик монтировал кухню, он вынес из квартиры духовку и кофемашину

Жители Пионерского с улицы Комсомольской пригласили к себе домой рабочего-мебельщика, который должен был смонтировать кухню. Мужчина во время выполнения работ похитил духовой шкаф «Бош» стоимостью более 163 тысяч рублей и кофемашину стоимостью более 58 тысяч.

Уже в суде выяснились подробности преступления.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина сам во всем признался.

Подсудимый рассказал, что забрал духовку и кофемашину, потому что директор фирмы, где он работал, отказался выплатить ему задолженность по заработной плате. Технику рабочий сдал в ломбард, получив 80 тысяч рублей, и, кажется, остался доволен.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев в колонии-поселении.