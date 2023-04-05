В Светлом ветерану штурма Кёнигсберга исполнилось 100 лет

Петру Прокофьевичу исполнилось 100 лет.
Фото: Правительство Калининградской области
Участнику штурма Кёнигсберга, почетному гражданину Светлого Петру Прокофьевичу Бочкареву исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Фронтовик получил поздравление от президента и главы региона.
Петр Прокофьевич родился в городе Камышине. В первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт в составе воздушно-десантного полка, а после ранения в сражении под Москвой служил разведчиком-корректировщиком.
Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, в Восточно-Прусской операции, в штурме Кёнигсберга.
Был дважды ранен.
В мирное время он вернулся в Сталинград, работал на тракторном заводе, участвовал в строительстве Волжской ГЭС.
В 1976 году переехал в город Светлый, работал на судоремонтном заводе.
У Петра Прокофьевича Бочкарева три внучки и четыре правнука.