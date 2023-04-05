Новые модульные фельдшерские пункты и автомобили: региональный минздрав – о планах на 2023 год

. Фото: Правительство Калининградской области

В 2023 году в Калининградской области для нужд минздрава планируется приобрести 110 единиц медицинской техники, семь автомобилей. Помимо этого, предполагается установить врачебную амбулаторию в поселке Взморье Светловского городского округа и новый модульный ФАП в Малиновке под Гвардейском.

Об этом рассказала на заседании правительства области и. о. руководителя минздрава Наталия Берездовец.

Также до конца года в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения планируется осуществить реконструкцию Знаменского филиала Гвардейской центральной районной больницы. Проектно-сметная документация уже разработана и передана в госэкспертизу.

Лимит финансирования мероприятий проекта на 2023 год составляет около 634 миллионов рублей, из них профинансировано на 483 миллиона - более 76 процентов. Из 110 единиц оборудования в больницы и поликлиники Калининграда и области уже поступило 43 единицы.